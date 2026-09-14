सऊदी अरब में बढ़ा हूतियों का खतरा, 4 शहरों के लिए जारी हुआ अलर्ट

Saudi Arabia Alert: यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों के बीच सऊदी अरब में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सऊदी नागरिक सुरक्षा विभाग ने दक्षिणी हिस्से के चार शहरों नजरान, खमीस मुशैत, जजान और अबहा के लिए संभावित खतरे को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किए। बाद में खमीस मुशैत और अबहा के लिए दोबारा अलर्ट जारी किया गया और फिर उसे हटा लिया गया। ये दोनों शहर यमन की सीमा के करीब स्थित हैं।