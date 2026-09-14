Oman Iran Meeting Postponed: हॉर्मुज पर थमी बातचीत, बढ़ा तनाव; ईरान-खाड़ी देशों की बैठक टली, तेल बाजार में हलचल तेज

Strait of Hormuz Crisis: मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर होने वाली अहम बैठक अचानक टाल दी गई है। इस फैसले ने न केवल क्षेत्रीय शांति की उम्मीदों को कमजोर किया है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भी चिंता बढ़ा दी है। रणनीतिक समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे और हमलों ने दुनिया की नजरें फिर इस इलाके पर केंद्रित कर दी हैं।