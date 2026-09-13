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ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हमले के बाद आया भारत का बयान , 14 भारतीयों में से 13 सुरक्षित, एक अब भी लापता

Indian Seafarer Missing: ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज MT El Gaia पर हमले के बाद 14 भारतीय क्रू में से 13 को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक भारतीय नाविक अब भी लापता है और उसकी तलाश जारी है।
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भारत

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Anurag Animesh

Sep 13, 2026

india mea

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल(Photo- ANI)

Oman Coast Attack: ओमान के तट के पास रविवार को एक कमर्शियल जहाज एमटी एल गैया (MT El Gaia) पर हुए हमले के बाद एक भारतीय नाविक लापता है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि जहाज पर सवार 14 भारतीय क्रू सदस्यों में से 13 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि एक लापता भारतीय की तलाश जारी है।विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि लापता भारतीय नागरिक के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओमान में भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है।

13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया

भारतीय दूतावास के मुताबिक, पनामा के झंडे वाले टैंकर एल गैया पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें से 13 भारतीयों के लिए चलाया गया सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। वहीं, एक भारतीय क्रू सदस्य अभी लापता है। ओमानी अधिकारी उसकी तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। भारत ने बचाव अभियान में मदद के लिए ओमानी अधिकारियों का धन्यवाद किया है।

MEA ने तनाव कम करने की अपील की

विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर तत्काल तनाव कम करने और शांति के लिए बातचीत व कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। MEA ने कहा कि कमर्शियल जहाजों, नाविकों, आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। मंत्रालय ने क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के साथ व्यापारिक गतिविधियों को जल्द बहाल करने की भी अपील की।

पिछले महीने भी भारतीय जहाज पर हुआ था हमला

इससे पहले 4 अगस्त 2026 को यमन के तट के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज एमएसवी फैज नूर-ए-ओलिया पर हमला हुआ था। हमले के बाद जहाज डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने उस घटना की भी निंदा की थी। उस जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया था। उस समय रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने यमनी अधिकारियों के साथ समन्वय कर भारतीय क्रू की सुरक्षा को लेकर स्थिति पर नजर रखी थी।

ओमान तट के पास एमटी एल गैया पर हुए ताजा हमले के बाद भी भारतीय दूतावास ओमानी अधिकारियों के साथ मिलकर लापता भारतीय नाविक की तलाश में जुटा हुआ है।

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Updated on:

13 Sept 2026 08:51 pm

Published on:

13 Sept 2026 08:51 pm

Hindi News / World / ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हमले के बाद आया भारत का बयान , 14 भारतीयों में से 13 सुरक्षित, एक अब भी लापता

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