ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हमले के बाद आया भारत का बयान , 14 भारतीयों में से 13 सुरक्षित, एक अब भी लापता

Oman Coast Attack: ओमान के तट के पास रविवार को एक कमर्शियल जहाज एमटी एल गैया (MT El Gaia) पर हुए हमले के बाद एक भारतीय नाविक लापता है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि जहाज पर सवार 14 भारतीय क्रू सदस्यों में से 13 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि एक लापता भारतीय की तलाश जारी है।विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि लापता भारतीय नागरिक के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओमान में भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है।