Russia Ukraine War: ईंधन संकट पर डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को चेताया, बोले- रूस के डीजल प्लांट पर हमले रोकें, दुनिया भुगत रही

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ अपने हमलों का फोकस बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की को रूस में डीजल ईंधन रिफाइनरियों को नष्ट करना तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे डीजल की भारी कमी हो रही है और इसका असर व्यापक स्तर पर पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन चाहे तो रूस में दूसरी जगहों को निशाना बना सकता है, लेकिन उसे डीजल और तेल रिफाइनरियों पर हमला नहीं करना चाहिए।