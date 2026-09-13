9/11 से पहले ही भारत पर हमले की तैयारी में था ओसामा बिन लादेन, CIA के सीक्रेट दस्तावेज से बड़ा खुलासा

CIA की इस रिपोर्ट के अनुसार, 9/11 हमले से करीब तीन साल पहले ही अल-कायदा ने भारत और पाकिस्तान को अपनी टारगेट लिस्ट में शामिल कर लिया था। 7 अगस्त 1998 को नैरोबी और दारे सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर हुए आत्मघाती हमलों के ठीक बाद यह चेतावनी जारी की गई थी। इन हमलों में 224 लोगों की मौत हुई थी। खुफिया ब्रीफिंग में बताया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने अल्बानिया और अजरबैजान में हमलों की तैयारी कर रहे लादेन के गुर्गों को पकड़ने में मदद की थी।