Houthis Mayun Island Seizure: मायून द्वीप पर हूतियों का कब्जा, अब बाब अल-मंदेब में कौन रोकेगा लाल सागर का रास्ता?

Perim Island Yemen: यमन में जारी संघर्ष अब सिर्फ जमीन पर सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहा। हूती विद्रोहियों के मायून द्वीप पर कब्जे ने लाल सागर के उस समुद्री रास्ते की सुरक्षा पर नई चिंता पैदा कर दी है, जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा की बड़ी आवाजाही होती है। बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में अपनी मौजूदगी मजबूत कर हूतियों ने सऊदी समर्थित सरकार पर दबाव बढ़ाने के साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर ली है।