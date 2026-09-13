Iran Oman Agreement: ईरान और ओमान का नया समुद्री समझौता: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आवाजाही पर बड़ा कदम

Hormuz Shipping Routes: ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए नए प्रवेश और निकास मार्गों का खाका तैयार कर लिया है। इस समझौते का सबसे बड़ा पहलू यह है कि प्रस्तावित व्यवस्था का अहम हिस्सा ईरानी क्षेत्रीय जल से होकर गुजरेगा। तेहरान ने साफ कर दिया है कि इसे हॉर्मुज के दोबारा खुलने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब इस प्रस्ताव को खाड़ी देशों के सामने रखा जाएगा, जिससे अमेरिका की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है।