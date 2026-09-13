Yemen civil war: ईरान समर्थित हूतियों के डर से एक ही दिन में 1400 लोगों ने छोड़ा यमन, समुद्र पार कर दूसरे देश पहुंचे

जिबूती जैसे छोटे देश के लिए इतने शरणार्थियों का इंतजाम करना आसान नहीं है। वहां के अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। हाल ही में हूतियों ने यमन के मोचा शहर को कब्जा कर लिया है। इसके बाद तनाव और बढ़ गया है। इस इलाके को वापस पाने के लिए यमन सरकार लगातार हमले कर रही है।