कनाडा से डील पर ट्रंप का बयान, बोले- समझौता करना चाहता है, लेकिन अभी तैयार नहीं

व्यापारिक संबंधों पर बात करते हुए ट्रंप ने कनाडा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन व्यापार के मामले में पिछले 50 वर्षों से कनाडा ने अमेरिका के साथ धोखा किया है। ट्रंप ने तर्क दिया कि कनाडा अपना लगभग सारा व्यापार अमेरिका के साथ करता है, जबकि अमेरिका की निर्भरता कनाडा पर बहुत कम है और उसे उनके उत्पादों की कोई खास जरूरत नहीं है। हालांकि, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) के आंकड़े ट्रंप के इस दावे से अलग तस्वीर पेश करते हैं, जहां कनाडा को अमेरिका के सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में गिना जाता है।