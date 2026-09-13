सऊदी अरब को हूतियों की खुली चेतावनी, मिसाइल-ड्रोन हमले के बाद कहा- अब और तेज होंगे हमले

लड़ाई तेज होने का सबसे बुरा असर यमन के आम नागरिकों पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यमन में लोगों के बेघर होने का संकट हर गुजरते घंटे के साथ गंभीर होता जा रहा है। जुलाई में हूतियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी की घोषणा के बाद से पलायन की रफ्तार काफी तेज हुई है, जिसके चलते सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बेघर होने वाले लोगों की संख्या चार गुना तक बढ़ गई है।

आंकड़ों की बात करें तो इस महीने की शुरुआत में बेघर लोगों की संख्या 18,500 थी, जो मंगलवार को बढ़कर 46,000 और अब 76,000 के पार पहुंच गई है। प्रभावित क्षेत्रों में पूरे के पूरे परिवार अपने बच्चों के साथ अक्सर रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन उनके पास सिर छिपाने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना मौजूद नहीं है।