AI Ban: ‘इंसानियत खतरे में है!’ AI पर बर्नी सैंडर्स का बड़ा अलर्ट, ट्रंप और शी जिनपिंग से की ये अपील

Bernie Sanders AI Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक दौड़ अब सिर्फ तकनीकी प्रतिस्पर्धा का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि मानव सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर बहस बनती जा रही है। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसी चिंता को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बड़ा कदम उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि दुनिया को एआई की रफ्तार केवल कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि अत्याधुनिक विकास पर अस्थायी रोक और ऐसी सुपरइंटेलिजेंस पर प्रतिबंध की दिशा में बढ़ना चाहिए, जिसे इंसान नियंत्रित न कर सकें।