‘भारत ग्लोबल पावर बने, यह जरूरी है’, BRICS के बाद इजरायल ने की इंडिया की कूटनीति की तारीफ

भारत और इजरायल के रिश्तों को जोड़ने वाला एक और अहम प्रोजेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। रेवाच ने इसे अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना पर महाराष्ट्र सरकार के कार्यालय के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। प्रतिमा के डिजाइन के लिए मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह प्रतिमा इजरायल के हाइफा स्थित अडानी पोर्ट पर लगाई जाएगी। रेवाच ने इसे भारत और इजरायल के बीच एक खास कनेक्शन बताया।