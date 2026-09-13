AI इंसानों को खत्म कर देगा! चेतावनी देने वालों पर ट्रंप का हमला, बताया ‘नकारात्मक ताकतें’

AI Danger For Human: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भविष्य में इंसानों के लिए बड़ा खतरा बताने वाली चेतावनियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है। ट्रंप ने AI के आलोचकों पर निशाना साधते हुए उन्हें 'नकारात्मक ताकते' बताया। साथ ही कहा कि कुछ लोग ऐसी बातें उठा रहे हैं, जो कभी होने वाली ही नहीं हैं। दरअसल हाल ही में इस्तीफा देने वाले एंथ्रोपिक के एक पूर्व शोधकर्ता ने चेतावनी दी थी कि AI कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की होड़ में हैं, जो इस दशक के अंत तक हम सभी को खत्म कर सकती हैं।