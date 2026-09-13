‘हमेशा इंडिया की ही बात नहीं कर सकते’, भारत को लेकर बांग्लादेश के मंत्री ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया?

Bangladesh India Relations: भारत के साथ रिश्तों को लेकर बांग्लादेश ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने नई चर्चा छेड़ दी है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि ढाका अब भारत के साथ अपने संबंधों को रीसेट करना चाहता है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत में नाश्ता, भारत में लंच और भारत में डिनर… फिर अपना खाना कब खाएंगे? हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर एक नया द्विपक्षीय रिश्ता बनाना चाहता है। उनके अनुसार, यह काम किसी बहुपक्षीय मंच के बजाय दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत से होना चाहिए।