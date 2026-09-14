Oil Price Hike: तेल संकट गहराया: क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार, डीजल हुआ महंगा; ट्रंप की जेलेंस्की से बड़ी अपील

Brent Crude Oil Price: मध्य पूर्व में बढ़ती सैन्य हलचल ने एक बार फिर दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को झटका दे दिया है। सऊदी अरब पर ताजा हमलों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज को निशाना बनाए जाने की खबरों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अचानक उछल गई। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों 100 डॉलर के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी बीच रूस की रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमलों से डीजल संकट और गहराने लगा है, जिससे वैश्विक महंगाई की चिंता बढ़ गई है।