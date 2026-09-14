14 सितंबर हिंदी दिवस: क्यों पाकिस्तान ने हिंदी को दुश्मन की भाषा माना

हिंदी की पढ़ाई बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। डेरा इस्माइल खान जैसे छोटे शहरों में भी यह चल रही थी। यह क्षेत्र अब खैबर पख्तूनख्वा में आता है। पाकिस्तान से आए हिंदी रचनाकारों की भाषा में उर्दू और पंजाबी का मिश्रण स्वाभाविक था। उन्होंने ‘किंतु-परंतु’ की जगह ‘अगर-मगर’ लिखने से परहेज नहीं किया। सिंध की राजधानी कराची, बलूचिस्तान और अन्य भागों में भी हिंदी पढ़ी-लिखी जा रही थी। हिंदू परिवारों की महिलाएँ घर बैठे ही हिंदी का अध्ययन कर लेती थीं। पाकिस्तान बनने के साथ ये सुविधाएं भी समाप्त हो गईं। कराची विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग कभी समृद्ध हुआ करता था। यह बात समझ से परे है कि हिंदी को समाप्त करने के उस अभियान पर वहाँ के बुद्धिजीवी तबके में अभी तक गहराई से अध्ययन क्यों नहीं हुआ।