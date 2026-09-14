India China Border: गलवान विवाद के बाद पहली बड़ी राहत? LAC पर चीन ने घटाई फौज, भारत ने क्यों नहीं घटाई सेना?

LAC China Troop Deployment: भारत-चीन सीमा पर लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच 2025 में एक अहम बदलाव देखने को मिला है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के आसपास अपनी सैन्य तैनाती में कमी की है। यह कदम ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत के कई रास्ते फिर सक्रिय हुए हैं। हालांकि सीमा पर स्थिति को पूरी तरह सामान्य मानने की जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां मजबूत रखते हुए किसी भी संभावित चुनौती से निपटने की क्षमता बरकरार रखी है।