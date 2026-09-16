नई तकनीक : तूफानी लहरों का अधिक सटीक पूर्वानुमान संभव, जलवायु संकट से बचाव का वैज्ञानिक समाधान

‘‘भारतीय समुद्र तट देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर और लाखों लोगों की आजीविकाओं के आधार हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते तटीय खतरों की तीव्रता और बारंबारता बढ़ रही है। इसलिए तटीय क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाना अविलंब अनिवार्य है। हमारे केंद्र ने सिस्टम-स्तर पर समाधान का रास्ता चुना है। यह जलवायु मॉडलिंग, इंजीनियरिंग समाधान और सामुदायिक अनुकूलन के एकीकरण से कार्यरूप देने योग्य रणनीतियां बना रहा है। इनसे तटीय क्षेत्रों के खतरे कम होंगे और बचने की तैयारियां बेहतर होंगी।’’