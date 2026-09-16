मोदी सरकार का बड़ा फैसला, शहजाद भट्टी नेटवर्क को घोषित किया आतंकवादी संगठन, UAPA की पहली अनुसूची में शामिल

गजट नोटिफिकेशन में SBN के कथित सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया गया है। इनमें UAPA, भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जैसे कानून शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने इन मामलों और नेटवर्क की कथित गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार का मानना है कि शहजाद भट्टी नेटवर्क आतंकवाद में शामिल है और भारत में आतंकवाद से जुड़े विभिन्न कृत्यों में उसकी भूमिका रही है।