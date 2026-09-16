TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की आंख के निशान वाली तस्वीर ने बढ़ाई सियासी हलचल, पोस्ट में लिखा- अभी खत्म नहीं हुआ हूं

अभिषेक बनर्जी की बाईं आंख वर्ष 2016 में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद से वह भारत और विदेश में कई बार सर्जरी करा चुके हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेते रहे हैं। उनका मौजूदा अमेरिका दौरा भी इसी आंख के इलाज और मेडिकल कंसल्टेशन से जुड़ा है। अभिषेक बनर्जी को अमेरिका जाने से पहले कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले उनकी विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।