‘आपकी वजह से BJP पनपी, अब पाप धोने का वक्त आ गया’, UCC विवाद के बीच नीतीश कुमार से बोले भाई वीरेंद्र

केंद्र सरकार और NDA पर निशाना साधते हुए भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि UCC का मुद्दा सिर्फ जनता की परेशानियों से ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, युवा बेरोजगार हैं और अपराध दर लगातार बढ़ रही है। UCC का मुद्दा इसलिए उठाया गया है ताकि जनता का ध्यान इन समस्याओं से हटाया जा सके और यह दिखाया जा सके कि इसे NDA शासित राज्यों में लागू किया जाएगा। क्या सत्ता में बैठे लोग अपनी मनमानी करेंगे? वे इसे ऐसे ही कैसे लागू कर सकते हैं? हम सड़कों पर और विधानसभा में, दोनों जगह इसका विरोध करेंगे।