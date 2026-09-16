TMC Symbol Dispute: चुनाव आयोग ने ऋतब्रत बनर्जी के 5 सदस्यीय दल को दिल्ली बुलाया, 17 सितंबर को होगी सुनवाई

यह विवाद 22 जून 2026 को तब उपजा, जब विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने एक बैठक बुलाई और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक नई राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बनाने की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष अरूप रॉय को चुना गया। ऋतब्रत बनर्जी का कहना था कि पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का पुनर्गठन हर तीन साल में किया जाना चाहिए। फरवरी 2022 में बनी पिछली समिति का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो गया था और उसे ठीक से रिन्यू नहीं किया गया था। उनका तर्क था कि 22 जून की बैठक पार्टी संविधान के नियमों के अनुसार बुलाई गई थी।