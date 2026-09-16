जातीय हिंसा से मणिपुर को हुआ 1,200 करोड़ से ज़्यादा का GST रेवेन्यू नुकसान, अर्थव्यवस्था पर पड़ा दबाव

पत्रकारों के कल्याण के बारे में सीएम खेमचंद ने बताया कि पत्रकारों की पेंशन राशि 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रूपए प्रति महीने की जाएगी। वहीँ पारिवारिक पेंशन 5,000 रूपए से बढ़ाकर 7,000 रुडपे प्रति महीने की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में हिंसा के दौरान कई पत्रकार डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स की पत्रकार पेंशन योजना में अपना योगदान नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा कि जो लोग अपना योगदान नहीं दे पाए थे, उन्हें अपने पेंशन खातों को फिर से चालू करने के लिए एक बार छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन मामलों को विचार के लिए कैबिनेट की बैठक में भी रखा जाएगा।