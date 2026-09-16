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गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड हिट-एंड-रन केस में SIT गठित, 5 सदस्यीय टीम करेगी जांच, दो आरोपियों को पुलिस कस्टडी

Golf Course Road Hit And Run: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड हिट-एंड-रन केस की जांच के लिए पांच सदस्यीय SIT गठित की गई है। दो आरोपियों को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
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भारत

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Anurag Animesh

Sep 16, 2026

Gurugram hit-and-run case

महिला को टक्कर मारते हुए कार और आरोपी कल्याण बैंसला (फोटो- X post/ @ZiddiNaagrik)

Gurugram Hit And Run Case: गुरुग्राम के चर्चित गोल्फ कोर्स रोड हिट-एंड-रन मामले की जांच के लिए पुलिस ने पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है। इस मामले में महिला बाइक सवार शिवानी ‘सिया’ चौहान को कथित तौर पर कार से टक्कर मारी गई थी। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों कल्याण बैंसला और लवनीश गुर्जर को गिरफ्तार किया है। अब SIT इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में लेगी। टीम की अगुवाई एसीपी सुशीला, एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, गुरुग्राम करेंगी।

दो आरोपियों को दो दिन की पुलिस कस्टडी

मामले में गिरफ्तार कल्याण बैंसला और लवनीश गुर्जर को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने अदालत से कल्याण बैंसला की कस्टडी मांगते हुए कहा था कि आरोपी से पूछताछ जरूरी है। इसके साथ ही पुलिस को घटनास्थल का रीक्रिएशन भी करना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसा किस तरह हुआ। जांचकर्ताओं ने अदालत को यह भी बताया कि घटना के वक्त कार के अंदर कौन-कौन लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी जुटाना जरूरी है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करते समय उनके चेहरे ढके हुए थे।

बचाव पक्ष ने हत्या की कोशिश की धारा पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया। वकीलों ने मामले में लगाई गई हत्या की कोशिश से जुड़ी धारा 109 पर भी सवाल उठाए। बचाव पक्ष का कहना था कि मीडिया में मामले को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह धारा लगाई गई है। वकीलों ने यह भी दलील दी कि हत्या की कोशिश के आरोप के लिए कथित अपराध के पीछे किसी मकसद का होना जरूरी है, जबकि इस मामले में अभी ऐसा कोई मकसद सामने नहीं आया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि घटना के शुरुआती चरण में बाइक सवार की पहचान स्पष्ट नहीं थी। दलील दी गई कि बाइक सवारों ने हेलमेट और ऐसे कपड़े पहने हुए थे, जिससे यह पता लगाना मुश्किल था कि हादसे में शामिल व्यक्ति पुरुष था या महिला।

क्या है पूरा मामला?

गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर बाइक से जा रही शिवानी सिया चौहान को एक कार ने टक्कर मार दी थी। घटना के बाद मामले ने काफी ध्यान खींचा। पुलिस ने इस संबंध में हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज किया और जांच शुरू की।

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Updated on:

16 Sept 2026 09:48 pm

Published on:

16 Sept 2026 09:40 pm

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