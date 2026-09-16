गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड हिट-एंड-रन केस में SIT गठित, 5 सदस्यीय टीम करेगी जांच, दो आरोपियों को पुलिस कस्टडी

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया। वकीलों ने मामले में लगाई गई हत्या की कोशिश से जुड़ी धारा 109 पर भी सवाल उठाए। बचाव पक्ष का कहना था कि मीडिया में मामले को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह धारा लगाई गई है। वकीलों ने यह भी दलील दी कि हत्या की कोशिश के आरोप के लिए कथित अपराध के पीछे किसी मकसद का होना जरूरी है, जबकि इस मामले में अभी ऐसा कोई मकसद सामने नहीं आया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि घटना के शुरुआती चरण में बाइक सवार की पहचान स्पष्ट नहीं थी। दलील दी गई कि बाइक सवारों ने हेलमेट और ऐसे कपड़े पहने हुए थे, जिससे यह पता लगाना मुश्किल था कि हादसे में शामिल व्यक्ति पुरुष था या महिला।