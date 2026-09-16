पीएम नरेंद्र मोदी की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियों के सभी सीईओ से अपील, बोले- भारत की अगली टेक ग्रोथ में करें भागीदारी

India Semiconductor Growth: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश में सेमीकंडक्टर सेक्टर की अगली ग्रोथ फेज में दुनिया की प्रमुख कंपनियों से भागीदारी बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने शीर्ष कंपनियों के CEOs के साथ हुई राउंडटेबल बैठक में कहा कि सरकार और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बीच मजबूत साझेदारी भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में अहम होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक, बैठक में मोदी ने भारत की मजबूत टैलेंट पूल, तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। उन्होंने इंडस्ट्री से स्किलिंग, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों में ज्यादा भागीदारी करने का आह्वान किया।