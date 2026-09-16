CBFC में बड़ा बदलाव, सरकार ने 18 सदस्यों वाले नए बोर्ड का किया गठन, पंकज त्रिपाठी से लेकर प्रीति जिंटा तक शामिल

CBFC के नए गठन के बीच फिल्मों के प्रमाणन को लेकर हाल के विवादों का जिक्र भी महत्वपूर्ण है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज', जिसे पहले 'पंजाब 95' कहा जाता था, 2022 में CBFC के पास प्रमाणन के लिए भेजी गई थी। फिल्म लंबे समय तक प्रमाणन प्रक्रिया में अटकी रही। फिल्म के निर्माताओं ने दावा किया था कि CBFC की ओर से फिल्म में 127 कट्स की मांग की गई थी। फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहान ने भी इस मांग को लेकर सार्वजनिक तौर पर आपत्ति जताई थी। जुलाई 2026 में फिल्म 'सतलुज' नाम से ZEE5 पर रिलीज हुई। निर्माताओं के मुताबिक, रिलीज किया गया वर्जन बिना कट के था। हालांकि, रिलीज के करीब 48 घंटे बाद फिल्म को भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।