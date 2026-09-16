Paper Leak: JPSC और JSSC-CGL परीक्षा घोटाले में CID ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा

सीआईडी के अनुसार, JPSC परीक्षा से जुड़े मामला संख्या 16/2026 में जमशेदपुर के मानगो निवासी ऋतिक रोशन (29) और रांची के सुखदेवनगर निवासी पंकज प्रसून (32) को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी का दावा है कि रांची स्थित कोचिंग संस्थान 'शिवांगन की पाठशाला' के संचालक संजीत कुमार के जरिए उम्मीदवारों को यह फायदा पहुंचाया गया था। संजीत को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े मामला संख्या 1/2025 में जिला कोडरमा के राजेश प्रसाद यादव और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी का आरोप है कि भर्ती परीक्षा प्रक्रिया के दौरान इन लोगों ने उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाया था।