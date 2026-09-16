BJP के ‘सेवा संकल्प’ पर तेजस्वी का तंज, बोले- बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा नहीं, PM के जन्मदिन पर जलाएंगे 100 करोड़ का दीया-बाती

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने जदयू पर तंज कसा और उसे BJP की B-टीम करार दिया। उन्होंने दावा किया कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जल्द ही JDU का BJP में पूरी तरह विलय करा देंगे। तेजस्वी ने अपनी पार्टी का रुख फिर से दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) किसी भी कीमत पर बिहार में UCC लागू नहीं होने देगा और सड़क से लेकर विधानसभा तक इसका विरोध करेगी।