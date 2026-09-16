Aaditya Thackeray: ‘न कभी मिला, न उन्हें जानता था’ दिशा सालियान मामले में नाम चर्चा में आने पर बोले आदित्य ठाकरे



सोशल मीडिया साइट 'X' पर आदित्य ठाकरे ने लिखा कि आइए एक बार फिर शोर से अलग हटकर सिर्फ तथ्यों की बात करते हैं। मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही मेरा उन्हें जानता था या उनसे किसी तरह का परिचय था। पिछले करीब छह वर्षों से कुछ लोग राजनीतिक और निजी वजहों से बिना किसी सबूत के लगातार मेरा नाम इस दुखद मामले से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह मेरे चरित्र को बदनाम करने की एक सोची-समझी कोशिश है। उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी सबूत और सच्चाई के चलाया जा रहा यह लगातार बदनाम करने वाला अभियान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। टीवी चैनलों पर होने वाली तेज बहस और मीडिया ट्रायल तथ्यों को नहीं बदल सकते। आधिकारिक एजेंसियों को इस मामले की दोबारा जांच निष्पक्ष तरीके से करने दी जानी चाहिए। जांच में किसी तरह का दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेप, राजनीतिक दखल या चरित्र हनन नहीं होना चाहिए।