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Crime News: दिल्ली में पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी को पुलिस ने 16 घंटे में पकड़ा, 10 साल की बेटी ने दिया था अहम सुराग

Anand Parbat Crime Delhi: दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 32 साल की महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके 24 वर्षीय पति को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, तकनीकी जांच और स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से आरोपी को 16 घंटे में पकड़ा गया।
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नई दिल्ली

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Gajanand Prajapat

Sep 16, 2026

Delhi Murder Case

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो- ANI)

Delhi Murder Case: दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 32 साल की महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके 24 वर्षीय पति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर को आनंद पर्वत थाने में एक महिला की संदिग्ध हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर स्थित एक कमरे में पहुंची। वहां 32 साल की महिला बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस के अनुसार, महिला अपने पति, दो नाबालिग बेटियों और मां के साथ रहती थी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच, उपलब्ध जानकारी की पुष्टि और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, मामले को 16 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया।

10 साल की बेटी ने बताई अहम जानकारी

पुलिस के मुताबिक, महिला की 10 साल की बेटी ने बताया कि वह रात करीब 3:45 से 4 बजे के बीच उठी थी। उसने अपने पिता को मां के पास देखा। पिता मां की सांस चल रही है या नहीं, यह देख रहे थे। इसके बाद वह घर से चले गए। कुछ देर बाद बेटी ने देखा कि उसकी मां कोई हरकत नहीं कर रही है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने बताया कि महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। हालांकि, उसकी गर्दन के बाईं तरफ नाखून जैसे निशान दिखाई दिए। इसके बाद क्राइम टीम और FSL टीम ने मौके की जांच की और जरूरी जानकारी दर्ज की। महिला को LHMC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखा गया।

पति पर गया पुलिस का शक

पुलिस ने बताया कि मौके की परिस्थितियों और नाबालिग बेटी के बयान से महिला के पति पर शक हुआ। इसके बाद 15 सितंबर को आनंद पर्वत थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत FIR नंबर 517/2026 दर्ज की गई। इसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई और पुलिस उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान चंद्रपाल भाटी, उम्र 24 साल, निवासी वैर, बुलंदशहर के रूप में हुई है।

पूछताछ में क्या सामने आया?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा होता था और दोनों के वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कथित तौर पर झगड़े के बाद पत्नी का गला दबाने की बात कबूल की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। मामले की आगे जांच जारी है।

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Updated on:

16 Sept 2026 06:21 pm

Published on:

16 Sept 2026 06:21 pm

Hindi News / National News / Crime News: दिल्ली में पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी को पुलिस ने 16 घंटे में पकड़ा, 10 साल की बेटी ने दिया था अहम सुराग

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