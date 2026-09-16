Crime News: दिल्ली में पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी को पुलिस ने 16 घंटे में पकड़ा, 10 साल की बेटी ने दिया था अहम सुराग

Delhi Murder Case: दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 32 साल की महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके 24 वर्षीय पति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर को आनंद पर्वत थाने में एक महिला की संदिग्ध हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर स्थित एक कमरे में पहुंची। वहां 32 साल की महिला बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस के अनुसार, महिला अपने पति, दो नाबालिग बेटियों और मां के साथ रहती थी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच, उपलब्ध जानकारी की पुष्टि और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, मामले को 16 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया।