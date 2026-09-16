UPI पर एमडीआर को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी का भाजपा सरकार पर हमला, बोले- गरीबों को लूटने का एक और तरीका

कांग्रेस सांसद ने कहा कि यूपीआई के जरिए होने वाले छोटे-मोटे लेन-देन में भी बड़ी संख्या में ट्रांजेक्शन होते हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि कोई व्यक्ति 2,000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजेक्शन करता है तो ऐसे लाखों-करोड़ों लेन-देन होते हैं। प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि सरकार डेटा के मामले में काफी चालाकी कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपीआई पर किसी भी तरह का शुल्क आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला कदम होगा। प्रतापगढ़ी ने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में भाजपा सरकार सांस लेने पर भी टैक्स लगा सकती है।