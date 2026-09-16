‘राहुल गांधी को PM फेस मानना होगा, नहीं तो गठबंधन में रहने की क्या जरूरत?’, कांग्रेस नेता के बयान से सियासी हलचल तेज

TVK Congress Alliance Tamil Nadu: तमिलनाडु में 2029 लोकसभा चुनाव से पहले TVK और कांग्रेस के बीच प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद के संकेत सामने आए हैं। कांग्रेस नेता सेल्वापेरुंथगई ने राहुल गांधी को PM चेहरा स्वीकार करने की बात कही, जबकि TVK की ओर से विजय के नाम को लेकर चर्चा है। हालांकि कांग्रेस सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने गठबंधन में किसी दरार से इनकार किया है। वहीं कार्ति चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव के बाद लोकसभा में संख्याबल के आधार पर होगा।

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