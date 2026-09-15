‘सरकार के साथ रहना है या नहीं, 6 अक्टूबर को तय करें’, शुभेन्दु अधिकारी ने मतदाताओं से पूछा सवाल

Bengal Bypoll 2026: पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीट नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं अब मंगलवार को सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने वोटरों से सीधे तौर पर अपील करते हुए इसे एक ‘टेस्ट’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को मतदाताओं को तय करना होगा कि वे सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या नहीं।