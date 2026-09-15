केरल में विकास का रोडमैप तैयार! 3 दिन, 40 विभाग और 73 प्रोजेक्ट्स से मिलेगी नई रफ्तार

तीन दिनों की चर्चाओं के बाद सभी रिपोर्ट्स को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसके आधार पर प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन और फाइनेंशियल मॉडल तैयार किए जाएंगे। हर प्रोजेक्ट के लिए स्पष्ट रोडमैप बनाने की योजना है। इसमें जिम्मेदार एजेंसी और पूरा होने की संभावित डेडलाइन भी तय होगी। सरकार का लक्ष्य है कि विभागों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल बने। इससे योजनाओं को तेजी से अमल में लाने में मदद मिलेगी। यानी कि ‘रीइमेजिनिंग केरलम’ का फोकस सिर्फ नए आइडिया पर नहीं है। असली जोर आइडिया को प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट को समय पर नतीजे में बदलने पर है।