राष्ट्रपति मुर्मू के पूर्व ADC मेजर संब्याल का 180 रुपये सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट बना चर्चा का विषय, लोग इसे गलत क्यों बता रहे?

वायरल पोस्ट के मुताबिक, संब्याल ने जट रेजिमेंट और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेज में 12 साल सेवा की थी। इसके बाद करीब 30 साल की उम्र में उन्होंने समय से पहले (प्रीमैच्योर) रिटायर्मेंट ले ली। ऐसे में प्रीमैच्योर रिटायरमेंट की वजह से उन्हें पेंशन या रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं मिलते। इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर पेड सब्सक्रिप्शन शुरू किया। इसका प्राइस उन्होंने 180 रुपये प्रति माह रखा। उनके इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन में एक्सक्लूसिव कंटेंट, बैज, पोस्ट और रील्स का सबसे पहले एक्सेस और 'आस्क मी एनिथिंग' सेशन जैसी सुविधाएं बताई गई हैं। वायरल जानकारी के अनुसार, करीब 1,200 लोग उनके सब्सक्रिप्शन से जुड़े हैं।