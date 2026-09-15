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राष्ट्रपति मुर्मू के पूर्व ADC मेजर संब्याल का 180 रुपये सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट बना चर्चा का विषय, लोग इसे गलत क्यों बता रहे?

Major Rishabh Controversy: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व ADC मेजर ऋषभ सिंह संभ्याल के 180 रुपये वाले इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने इसे सेना के लिए शर्मनाक बताया, जबकि कई यूजर्स ने उनके फैसले का समर्थन किया।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Sep 15, 2026

Rishabh Singh Sambyal

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व मेजर ऋषभ सिंह संब्याल (फोटो-X Post/ @majorrishabhs)

Major Sambhyal Instagram Controversy:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व एड-डी-कैंप (ADC) मेजर ऋषभ सिंह संब्याल एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए है। इस बार यह चर्चा उनके इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन को लेकर है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 180 का पेड सब्सक्रिप्शन शुरू किया है। इसके बाद कुछ यूजर्स ने इसे सेना के लिए 'शर्मनाक' और 'डाउनग्रेड' बताया, वहीं कई लोगों ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपनी जिंदगी और कमाई का फैसला करने की पूरी आजादी है।

12 साल सेना में रहे मेजर संब्याल

वायरल पोस्ट के मुताबिक, संब्याल ने जट रेजिमेंट और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेज में 12 साल सेवा की थी। इसके बाद करीब 30 साल की उम्र में उन्होंने समय से पहले (प्रीमैच्योर) रिटायर्मेंट ले ली। ऐसे में प्रीमैच्योर रिटायरमेंट की वजह से उन्हें पेंशन या रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं मिलते। इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर पेड सब्सक्रिप्शन शुरू किया। इसका प्राइस उन्होंने 180 रुपये प्रति माह रखा। उनके इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन में एक्सक्लूसिव कंटेंट, बैज, पोस्ट और रील्स का सबसे पहले एक्सेस और 'आस्क मी एनिथिंग' सेशन जैसी सुविधाएं बताई गई हैं। वायरल जानकारी के अनुसार, करीब 1,200 लोग उनके सब्सक्रिप्शन से जुड़े हैं।

सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुई बहस?

मामला तब चर्चा में आया जब X यूजर @amitkilhor ने 180 रुपये के इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन का जिक्र करते हुए इसे सेना के लिए 'शर्मनाक और डाउनग्रेड' बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंट गई। कुछ लोगों ने कहा कि सैन्य जीवन से जुड़ी पहचान के आधार पर पैसे लेना सही नहीं है। वहीं, दूसरे यूजर्स ने कहा कि रिटायर होने के बाद पूर्व सैनिकों को अपने अनुभव और सोशल मीडिया ऑडियंस से कमाई करने का अधिकार है।

मेजर संब्याल ने भी दिया जवाब

आलोचना के बीच मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने जवाब देते हुए लिखा, 'Some see a downgrade. A soldier sees another way to serve.' यानी कुछ लोग इसे गिरावट मानते हैं, लेकिन एक सैनिक इसमें सेवा करने के दूसरे तरीके जैसे देखता है।

कई यूजर्स ने किया समर्थन

कई लोगों ने संब्याल के फैसले का बचाव किया। यूजर्स ने कहा कि उन्होंने 12 साल सेना में सेवा की है और अब इंस्टाग्राम के जरिए वैध तरीके से कमाई कर रहे हैं। कुछ ने इसे युवाओं के लिए रिटायरमेंट के बाद नई और अलग पहचान बनाने की मिसाल बताया। एक यूजर ने कहा कि उन्होंने देश की सेवा की है और अब उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने देना चाहिए।

आलोचना करने वाले भी पीछे नहीं

हालांकि, कुछ यूजर्स ने सैन्य सफर को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए। एक यूजर ने इसे सैन्य सेवा के प्रति अनादर बताया। दूसरे ने कहा कि रिटायर होने के बाद अपनी जिंदगी जीना अलग बात है, लेकिन सैन्य यात्रा को आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। इस तरह मेजर संब्याल का 180 रुपये वाला इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन सोशल मीडिया पर समर्थन और आलोचना, दोनों की वजह बन गया है।

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Updated on:

15 Sept 2026 03:58 pm

Published on:

15 Sept 2026 03:58 pm

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