‘30 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, 17 अगस्त को क्या होगा मुझे कैसे पता?’ BJP छोड़ने की वजह पर शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान

बता दें कि शहजाद पूनावाला ने अपने इस्तीफे में कुछ लोगों का जिक्र किया था, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिया था। पॉडकास्ट के दौरान जब शहजाद पूनावाला से उनके इस्तीफे में किए गए इशारे और उसमें किसी नेता का नाम नहीं लेने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो कोई लोग हैं, ये वो लोग नहीं हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। उन लोगों के बारे में पार्टी में उच्च स्तर पर जिन्हें बताना था, उन्हें मैंने बता दिया है।