15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

बिहार में 30% कम बारिश, फिर क्यों आई इतनी भीषण बाढ़? CM सम्राट चौधरी ने UP, नेपाल और MP के पानी को बताया जिम्मेदार

Bihar Flood Reason: बिहार में कम बारिश के बावजूद इस साल बाढ़ ने बड़े इलाके को प्रभावित किया है। 15 जिलों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि नेपाल के साथ-साथ सोन नदी के जरिए मध्य प्रदेश और झारखंड तथा उत्तर प्रदेश की ओर से आए पानी ने कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति को गंभीर बनाया।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Sep 15, 2026

Bihar Flood 2026

Bihar Flood 2026 :बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ा (फोटो सोर्स: ANI)

Bihar Flood: बिहार में इस साल सामान्य से लगभग 30% कम बारिश होने के बावजूद राज्य के 15 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित 8,27,472 परिवारों के बैंक खातों में मंगलवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए कुल 579.23 करोड़ की राहत राशि भेजी गई। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में आर्थिक सहायता जारी करते हुए, सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी पात्र परिवार राहत से वंचित न रहे और पुनर्निर्माण का काम तय समय में पूरा किया जाए।

कम बारिश के बावजूद भीषण बाढ़

राहत राशि जारी करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में स्थानीय स्तर पर औसत से 30% से कम बारिश हुई थी। इसके बावजूद, पड़ोसी क्षेत्रों और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से आए पानी के तेज बहाव के कारण बिहार के मैदानी इलाके जलमग्न हो गए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नेपाल से छोड़े गए पानी, सोन नदी के जरिए मध्य प्रदेश और झारखंड से आए पानी और उत्तर प्रदेश की तरफ से जलप्रवाह की वजह से कई इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया, जिससे राज्य की मुख्य नदियां उफान पर आ गईं। इस वजह से भागलपुर, बेगूसराय और सारण समेत कई जिलों में तटबंध टूट गए, जहां जल संसाधन विभाग ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया।

15 जिलों में 50 लाख आबादी और 55 हजार हेक्टेयर फसल प्रभावित

इस साल बाढ़ ने ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि 15 जिलों में 88 ब्लॉक, 575 ग्राम पंचायतें और 2,642 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। इसके अलावा, 21 शहरी केंद्रों के 136 वार्ड भी प्रभावित हुए हैं, जिससे इस आपदा से सीधे तौर पर प्रभावित लोगों की कुल संख्या लगभग 50 लाख हो गई है। साथ ही जलभराव के कारण 55,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि में फसलें बर्बाद हो गई हैं।

पानी उतरने तक मदद रहेगी जारी

सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए NDRF और SDRF की 21 टीमें तैनात की गई हैं। राज्य भर में 1,200 से ज्यादा कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं, जिनसे अब तक बाढ़ पीड़ितों को लगभग 1.28 करोड़ बार खाना दिया जा चुका है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे यह पक्का करें कि लोगों के घरों और खेतों से बाढ़ का पानी पूरी तरह उतरने तक राहत कैंप और खाना बांटने का काम बिना किसी रुकावट के जारी रहे।

Bihar Flood: ‘मनमोहन सिंह और आप में क्या फर्क है?’ PM नरेंद्र मोदी से पप्पू यादव का सवाल, बोले- चुनाव नहीं है तो बिहार नहीं दिख रहा

ये भी पढ़ें
pappu yadav on bihar flood pm narendr modi and manmohan singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

15 Sept 2026 03:48 pm

Published on:

15 Sept 2026 03:44 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में 30% कम बारिश, फिर क्यों आई इतनी भीषण बाढ़? CM सम्राट चौधरी ने UP, नेपाल और MP के पानी को बताया जिम्मेदार

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

UCC पर बिहार में बढ़ सकती है गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें, डिप्टी सीएम और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कही समीक्षा की बात

ucc news
राष्ट्रीय

अमित शाह को बिहार सरकार पर भरोसा नहीं क्या? केंद्रीय टीम के दौरे पर तेजस्वी का तंज

Tejashwi Yadav
पटना

UCC पर NDA में बढ़ी हलचल, चिराग पासवान बोले- पहले ड्राफ्ट देखेंगे, फिर तय करेंगे पार्टी का स्टैंड

chirag paswan on UCC
राष्ट्रीय

तेज प्रताप यादव ने अमित शाह से मांगी Z+ सुरक्षा, हत्या की जताई आशंका, 6 लोगों पर लगाया आरोप

tej pratap yadav threat
पटना

'मनमोहन सिंह और आप में क्या फर्क है?' PM नरेंद्र मोदी से पप्पू यादव का सवाल, बोले- चुनाव नहीं है तो बिहार नहीं दिख रहा

pappu yadav on bihar flood pm narendr modi and manmohan singh
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.