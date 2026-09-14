Bihar Flood: अमित शाह को बिहार सरकार पर भरोसा नहीं क्या? केंद्रीय टीम के दौरे पर तेजस्वी का तंज, सीधे राहत पैकेज की उठाई मांग

Bihar Flood: बिहार में आई बाढ़ के बीच केंद्र सरकार के एक केंद्रीय टीम भेजने के फ़ैसले पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम 16 सितंबर को बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके स्थिति का जायज़ा लेने वाली है। इस पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा कि जब गुजरात में बारिश होते ही तुरंत आर्थिक पैकेज जारी कर दिया जाता है, तो बिहार में 45 लाख से अधिक लोगों के प्रभावित होने के बाद भी केवल खानापूर्ति और आकलन के नाम पर समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है?