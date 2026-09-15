UCC पर बिहार में बढ़ सकती है गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें, डिप्टी सीएम और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कही समीक्षा की बात

दरअसल, अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उनके इस बयान के बाद एनडीए के भीतर और विपक्षी दलों के बीच UCC को लेकर बहस तेज हो गई है। बिहार में जेडीयू लंबे समय से कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग रुख रखती रही है। ऐसे में विजय चौधरी का बयान संकेत देता है कि UCC पर पार्टी किसी भी फैसले से पहले प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को बारीकी से देखना चाहती है। हालांकि, जेडीयू ने फिलहाल UCC को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया है। पार्टी का रुख बिल सामने आने और उसके प्रावधानों की समीक्षा के बाद तय होने की बात कही गई है।