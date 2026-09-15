कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी, 50% AICC सचिवों की हो सकती है छुट्टी; राहुल-प्रियंका ने 130 नेताओं के लिए इंटरव्यू लिए

Congress: कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी कर रही है। पार्टी करीब 50% मौजूदा AICC सचिवों को बदलकर नए चेहरों को जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल ने करीब 130 संभावित उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए हैं। मंगलवार को मौजूदा सचिवों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद नई जिम्मेदारियों पर फैसला होने की संभावना है।

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