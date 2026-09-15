झारखंड भर्ती विवाद में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 2 दिन का समय, 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

Jharkhand High Court: झारखंड के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। JPSC, JSSC CGL, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापनों को रद्द करने से जुड़ी याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। साथ ही इस मामले में दो और लोग गिरफ्तार हुए हैं।