पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के फैन हुए जम्मू-कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला, ब्रिक्स समिट में पहलगाम हमले की निंदा को बताया कूटनीतिक जीत

अब्दुल्ला ने उत्तरी मोर्चे पर ऑपरेशनल स्थिति के बारे में रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल - एलएसी (LAC) या लाइन ऑफ कंट्रोल - एलओसी (LoC) पर सैनिकों की तैनाती कम करने का कोई भी कदम एक सकारात्मक विकास होगा, खासकर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। उन्होंने आगे कहा, "कोई भी चीज़ जो लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करती है, वो एक अच्छा कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसके करीब रहते हैं। हम जानते हैं कि LoC या LAC के पास रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों तैनाती कम हो, तो वो एक अच्छा कदम है। इसी तरह हमें उम्मीद है कि समय के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हालात बेहतर होंगे।"