स्कूलों में दीप जलाने के फरमान पर भड़की राजद, पूछा- क्या बिहारवासी नरेंद्र मोदी के नौकर हैं?

अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से सरकारी आदेशों की कॉपी शेयर करते हुए RJD ने लिखा, "क्या बिहार के लोग नरेंद्र मोदी के नौकर हैं? क्या बिहार शिक्षा विभाग, अन्य सरकारी विभाग या सरकारी कर्मचारी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करने के लिए हैं? क्या BJP-JDU सरकार ने कभी विभागीय कर्मचारियों के काम में लगन, ईमानदारी और तत्परता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निर्देश जारी किए? क्या भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कभी यह सुनिश्चित किया है कि उनके जन्मदिन पर सरकारी खर्च पर दफ्तरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं?"