कोलकाता पुलिस वॉलंटियर्स की भगवा वर्दी पर विवाद, कुणाल घोष बोले- BJP कैडर जैसा बर्ताव कर रही पुलिस, जनता का पैसा हो रहा बर्बाद

शिक्षा संस्थानों के मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी ने पहले कहा था कि किसी भी राजनीतिक नेता को शिक्षा संस्थानों की गवर्निंग बॉडीज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि कॉलेजों के लिए बनी कमेटियों की लिस्ट में सिर्फ बीजेपी विधायकों को ही शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा, पार्टी इन पदों पर अपने नेताओं और करीबी लोगों को नियुक्त कर रही है, जो बंगाल में उच्च शिक्षा संस्थानों के शैक्षणिक माहौल पर बुरा असर डालेगा।