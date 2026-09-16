16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

PM Modi के जन्मदिन पर होगी खास तोहफों की नीलामी, सबसे महंगा है भगवान राम का खास उपहार

PM Mementos e-auction: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से PM Mementos e-auction का आठवां संस्करण शुरू होगा। इस बार 1,498 तोहफे नीलामी में शामिल होंगे। इनमें भगवान राम का चांदी का ममेंटो सबसे ज्यादा 13.50 लाख रुपये की बेस कीमत वाला है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 16, 2026

PM Mementos e-auction News

पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास नीलामी होगी। (फोटो- X post/ @Indianinfoguide)

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर संस्कृति मंत्रालय उनको मिले उपहारों की निलामी करने जा रहा है। इसके तहत संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर को पीएम मेमेंटोज ई-ऑक्शन (PM Mementos e-auction) के आठवें संस्करण की शुरुआत करेगा। इसमें पीएम मोदी को मिले 1,498 उपहारों को आम जनता की बोली के लिए रखा जाएगा। इस बार इस सबसे ज्यादा चर्चा भगवान राम के चांदी के ममेंटो की है, जिसकी शुरुआती कीमत सबसे ज्यादा रखी गई है।

50 खास चीजें होंगी आकर्षण का केंद्र

इस बार नीलामी में 50 वस्तुओं को 'हीरो ऑब्जेक्ट्स' के तौर पर चुना गया है। इनमें सबसे ज्यादा बेस कीमत कर्नाटक से मिले भगवान राम के चांदी के ममेंटो की है। इसकी शुरुआती कीमत 13.50 लाख रुपये रखी गई है। भगवान राम के चांदी के ममेंटो के बाद काकतीय कला थोरनम की चांदी की प्रतिकृति है, जिसकी बेस कीमत 9 लाख रुपये है। 'ट्री ऑफ लाइफ' नाम की फ्रेम की गई गोंड पेंटिंग की शुरुआती कीमत 7.50 लाख रुपये है। इसके बाद रथ पर सजे जगन्नाथ परिवार की कलाकृति की बेस कीमत 6 लाख रुपये और 99.99% शुद्ध सोने से प्लेटेड राधा-कृष्ण कलाकृति की कीमत 5.40 लाख रुपये है।

देशभर से आए हैं ये तोहफे

संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक, ये ममेंटो देश के अलग-अलग हिस्सों से मिले हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, बिहार और ओडिशा से बड़ी संख्या में वस्तुएं शामिल हैं। इनमें भारतीय कला, पारंपरिक कारीगरी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ खेल उपलब्धियों की झलक भी दिखाई देती है।

नीलामी से अब तक जुटे 52 करोड़ रुपये से ज्यादा

संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पहली पीएम मेमेंटोज नीलामी जनवरी 2019 में हुई थी। तब से अब तक इससे 52 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए जा चुके हैं। सबसे महंगी बिक्री नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक के भाला की रही, जो 2021 में 1.5 करोड़ रुपये में बिका था। पिछली नीलामियों की तरह इस बार भी इससे मिलने वाली रकम नमामि गंगे कार्यक्रम में जाएगी। यह केंद्र सरकार की गंगा के संरक्षण और उसे फिर से साफ-सुथरा बनाने की प्रमुख योजना है।

नीलामी से पहले देख सकेंगे ममेंटो

ई-नीलामी से पहले इन सभी ममेंटो की प्रदर्शनी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) में लगाई जाएगी। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी मानते हैं कि देश ने उन्हें जो दिया है, वह सिर्फ उनके पास रखने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को वापस लौटाने के लिए है।

पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के फैन हुए जम्मू-कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला, ब्रिक्स समिट में पहलगाम हमले की निंदा को बताया कूटनीतिक जीत

ये भी पढ़ें
PM Narendra Modi and CM Omar Abdullah

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Sept 2026 08:20 pm

Published on:

16 Sept 2026 08:20 pm

Hindi News / National News / PM Modi के जन्मदिन पर होगी खास तोहफों की नीलामी, सबसे महंगा है भगवान राम का खास उपहार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कोलकाता पुलिस वॉलंटियर्स की भगवा वर्दी पर विवाद, कुणाल घोष बोले- BJP कैडर जैसा बर्ताव कर रही पुलिस

TMC Kunal Ghosh on Kolkata Police Volunteer Saffron Uniform
राष्ट्रीय

CBFC में बड़ा बदलाव, सरकार ने 18 सदस्यों वाले नए बोर्ड का किया गठन, पंकज त्रिपाठी से लेकर प्रीति जिंटा तक शामिल

CBFC news
राष्ट्रीय

BJP के 'सेवा संकल्प' पर तेजस्वी का तंज, बोले- बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा नहीं, PM के जन्मदिन पर जलाएंगे 100 करोड़ का दीया-बाती

tejashwi yadav
राष्ट्रीय

Crime News: दिल्ली में पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी को पुलिस ने 16 घंटे में पकड़ा, 10 साल की बेटी ने दिया था अहम सुराग

Delhi Murder Case
राष्ट्रीय

Aaditya Thackeray: ‘न कभी मिला, न उन्हें जानता था’ दिशा सालियान मामले में नाम चर्चा में आने पर बोले आदित्य ठाकरे

Disha Salian case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.