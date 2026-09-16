PM Modi के जन्मदिन पर होगी खास तोहफों की नीलामी, सबसे महंगा है भगवान राम का खास उपहार

इस बार नीलामी में 50 वस्तुओं को 'हीरो ऑब्जेक्ट्स' के तौर पर चुना गया है। इनमें सबसे ज्यादा बेस कीमत कर्नाटक से मिले भगवान राम के चांदी के ममेंटो की है। इसकी शुरुआती कीमत 13.50 लाख रुपये रखी गई है। भगवान राम के चांदी के ममेंटो के बाद काकतीय कला थोरनम की चांदी की प्रतिकृति है, जिसकी बेस कीमत 9 लाख रुपये है। 'ट्री ऑफ लाइफ' नाम की फ्रेम की गई गोंड पेंटिंग की शुरुआती कीमत 7.50 लाख रुपये है। इसके बाद रथ पर सजे जगन्नाथ परिवार की कलाकृति की बेस कीमत 6 लाख रुपये और 99.99% शुद्ध सोने से प्लेटेड राधा-कृष्ण कलाकृति की कीमत 5.40 लाख रुपये है।