इंदिरा गांधी का जिक्र कर पीएम मोदी पर साधा निशाना, ‘ट्रंप के सामने झुकने’ का लगाया आरोप, UPI MDR पर राहुल गांधी का बड़ा हमला

बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए वीडियो में राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बार इंदिरा गांधी से पूछा गया था कि वह लेफ्ट या राइट किस तरफ झुकती हैं। इस पर उनका जवाब था कि वह न लेफ्ट हैं, न राइट, बल्कि सीधी खड़ी रहती हैं। इसके बाद राहुल ने इसी बात की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से की। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के दबाव में आई है। उन्होंने मोदी से कहा कि वह अमेरिका के सामने न झुकें और UPI पर लगाया गया चार्ज वापस लें।