Punjab Politics: पंजाब में एंट्री होते ही चला सचिन पायलट का जादू, 3 महीने बाद एक मंच पर दिखे चन्नी-वड़िंग, कांग्रेस में दिखी एकता

मार्च के दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन रोक दिया। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पार करने लगे तो पुलिस ने पानी की बौछार की। इसके बाद टकराव हुआ। सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया गया। करीब एक घंटे बाद दोपहर 3 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदर्शन से पहले पायलट ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में 'चिट्टा' यानी हेरोइन या सिंथेटिक ड्रग्स की घर तक डिलीवरी हो रही है। उन्होंने गुलजार सिंह की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि वह मंत्री का नाम लेते हुए मारे गए। पायलट ने कहा कि पंजाब की लड़ाई में वह सबसे आगे रहेंगे।