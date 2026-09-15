Agartala Delhi Flight Emergency Landing: 103 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे सवार, स्मोक वार्निंग के बाद दिल्ली जा रही इंडिगो विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

IndiGo Flight Emergency Landing: अगरतला से दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान में मंगलवार को कार्गो सेक्शन से जुड़ी स्मोक वार्निंग का अलार्म बजने के बाद हड़कंप मच गया। विमान को एहतियात के तौर पर लखनऊ डायवर्ट किया गया, जहां चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 103 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। इंडिगो की फ्लाइट 6ई-6504 अगरतला से दिल्ली जा रही थी। लखनऊ एयरस्पेस से गुजरने के दौरान कॉकपिट में स्मोक वार्निंग इंडिकेशन का अलार्म बज उठा। अलार्म बजते ही पायलट ने तुरंत लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। स्थिति को देखते हुए ATC ने विमान को प्राथमिकता के आधार पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारने की व्यवस्था की।