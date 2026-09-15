पंजाब में चुनाव से पहले आखिर क्या करना चाहता है खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू, गांव वालों को दे रहा है 10 हजार का लालच

Sikhs for Justice Gurpatwant Singh Pannun: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले खालिस्तान समर्थक संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ) की गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, संगठन ग्रामीण इलाकों में अपना प्रोपेगैंडा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए स्थानीय लोगों को पैसे का लालच दिया जा रहा है। दावा है कि एक पोस्टर लगाने या दीवार पर प्रचार सामग्री लिखने के लिए 5 हजार से 10 हजार रूपये तक दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह काम खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के निर्देशों पर किया जा रहा है।