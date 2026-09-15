Gurugram Hit and Run Case: आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान से गुरुग्राम ला रही पुलिस, वीडियो जारी

सिया ने आरोप लगाया था कि वह अपने दोस्तों के साथ बाइक से जा रही थीं, तभी एक कार उनका पीछा करने लगी। उन्होंने कार में सवार लोगों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि उन्हें स्थिति असुरक्षित महसूस हुई, इसलिए उन्होंने कार को रोकने के बजाय आगे बढ़ना जारी रखा। वायरल वीडियो में कार और बाइक के बीच टक्कर होती दिखाई देती है। टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर जाती हैं, जबकि कार वहां से निकल जाती है। घटना के बाद सिया के एक दोस्त ने कार का पीछा किया और ट्रैफिक सिग्नल पर चालक से बात करने की कोशिश की थी। आरोप है कि चालक ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और वहां से चला गया।